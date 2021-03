Johan RAMON

En tant que consultant et expert accessibilité numérique, j'accompagne des organismes publics et des entreprises privées à la prise en compte de l’accessibilité dans la réalisation de leurs différents supports numériques (sites web, applis mobiles, vidéos, PDF, etc.).



▪ Parfaite connaissance du RGAA (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité) et du cadre légal français.

• Connaissance très approfondie des WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

• Corédacteur des notices AcceDe Web.

• Très bonne utilisation de nombreuses technologies d’assistance (Jaws, NVDA, VoiceOver, ZoomText, paramétrage d’OS et de navigateurs, etc.) utilisées par les personnes en situation de handicap.

• Connaissance des principaux outils de tests automatiques d’accessibilité.

• Animation de très nombreuses formations et de plusieurs conférences.

• Rigoureux, pragmatique, pédagogue et en veille constante.



Mes compétences :

Accessibilité numérique