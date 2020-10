Johann DEBARGE

Bienvenue sur mon profil Viadeo.



Après 11 années au sein de la société Chronopost dans laquelle j'ai pu exercer diverses fonctions dans de multiples périmètres : j'ai souhaité impulser fin 2012 une nouvelle dynamique à ma carrière en rejoignant le Groupe Deutsche Post DHL, numéro 1 mondial du transport et de la logistique.



Fort de ces 3 années enrichissantes au service d'industriels exigeants en tant que Responsable Douane du Département des Marchés Aéronautiques de DHL Global Forwarding France, j'ai saisi l'opportunité début 2016 de relever un nouveau challenge en intégrant GEFCO, un acteur global en logistique industrielle, opérateur de premier plan en logistique automobile et spécialiste en ingénierie douanière et fiscale.



Responsable Opérations Douane France au sein de la Direction Finance, Performance, Douane de GEFCO, mon expérience professionnelle couvre aujourd'hui non seulement la réglementation douanière mais aussi le management opérationnel et la gestion de projets douane, transport et logistique.



Restant à votre disposition,



Sincères salutations.



Johann.



Mes compétences :

Réglementation douanière

Démarche Qualité

Conduite de projets

Management