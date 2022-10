Johann HENNEGRAVE

Bonjour,



Mon parcours professionnel, très riche en expériences multiples, dans des environnements industriels et logistiques différents, m’a permis de progresser techniquement et humainement.

Ce parcours atypique est pleinement assumé.



J’ai la culture de l’innovation, mais ce qui est le plus important, j’écoute et je prends en considération ce que les clients attendent, pour imaginer et réaliser (seul ou en équipe pluridisciplinaire) des concepts (produits et/ou services) innovants et fiables, en relation avec les attentes du Marché, tenant compte du positionnement des concurrents (réalisations de Benchmarks).



Homme de projets, il est dans ma culture d’optimiser mon environnement de travail sous toutes ces formes. De plus, mes réalisations dans l’industrie et la supply chain m’ont apporté les clés pour gérer les projets innovants avec méthodes et pragmatisme. J’aime apprendre et me confronter aux nouvelles expériences professionnelles et humaines. Ma dernière réalisation : invention d’un module électronique innovant (breveté et récompensé), permettant aux clients d’identifier et de traiter les ruptures de la chaîne du froid dans un process logistique multicanal, en est un bon exemple.



Vous voulez en savoir davantage ? Alors n'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

TPM

5S

Amélioration de la productivité

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Gestion de la production

Gestion de projet

Négociation

Marketing stratégique

Stratégie commerciale

Stratégie d'entreprise

Management opérationnel

Lean development

Lean supply chain

Lean Engineering

Logistique

Amélioration continue

Lean management