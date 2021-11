Riche de plus de 12 ans d'expériences professionnelles dans le domaine du management de la santé, de la sécurité et de l'environnement, j'offre mes services, depuis 3 ans, en tant qu'autoentrepreneur dans la mise en place et le suivi de systèmes de management ISO 14001, 45001 et MASE. N'hésitez pas à me contacter pour tous projets ou renseignements SSE.