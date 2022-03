Jonathan BAFOIL

Après un cursus en sciences sociales, jusqu'au Master II, orienté sur des domaines qui me tiennent toujours à cœur: le développement social, l'économie sociale et solidaire et plus particulièrement le commerce équitable, j'ai exercé plus de cinq ans en tant que formateur pour adultes dans les carrières sociales. J'ai ensuite été agent de maitrise près de deux ans dans l'aide à domicile, je gérais une équipe d'une quarantaine d'intervenantes et de nombreux bénéficiaires...

Ensuite, j'ai co-créé une activité dans un tout autre domaine : le commerce de livres anciens en ligne, vous trouverez ci-dessous et dans notre blog plus de précisions. Actuellement, je partage mon temps sur cette activité en plein développement et la gestion de locaux commerciaux.



Mes compétences :

Gestion de projet

Comptabilité générale

Livres anciens

Livres d'art

Dispositifs de formations

Commerce équitable

Planning d'activité et resourcing

Commerce

Service à la personne

Immobilier commercial

Gestion de patrimoine

Formateur

E commerce

Gestion

Réactif et organisé