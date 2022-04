Jonathan CUISINIER

Bonjour, suite à l'obtention d'un Master 2 (Master Européen de Management et Stratégie d'Entreprise) et réalisé en alternance avec la Société Marseillaise de Crédit, je travaille actuellement pour la Banque Populaire Provençale et Corse à Marseille en tant que Chargé de Clientèle Particuliers.



Rejoignant, pour des raisons personnelles, la région parisienne à partir de Janvier 2015, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité axée sur les métiers financiers/commerciaux/Marketing/Ressources Humaines.



Si vous souhaitez me contacter à propos d'une éventuelle offre, voici mes coordonnées : cuisinier.jonathan@gmail.com - 06.27.67.33.09



Par avance merci.



Cordialement.



Mes compétences :

Déterminé

RIGOUREUX

Rigueur