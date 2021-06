Jonathan DALLET

De formation supérieure Bac +5 (Master2 en Gestion/Finance), j'ai acquis une expérience de plus de 2 ans en contrôle de gestion au sein de Véolia Eau.

Je suis sensible aux problématiques liées au système d’information. Je maîtrise les outils bureautiques tels que Excel (tableaux croisés dynamiques…), Access …

Rigoureux, impliqué, fiable, j'ai un très bon esprit d’analyse et de synthèse. Curieux, j'ai développé mon autonomie et ma capacité à prendre des initiatives au cours de mes expériences.

J'ai participé à l'élaboration du contrôle interne (Audit SOX) pour la justification et la certification des informations financières.

Doté de bonnes capacités relationnelles, d’une capacité à convaincre, je suis à l’aise pour travailler en équipe et sais faire face à des interlocuteurs multiples et exigeants.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité

SAP

Rugby

Autonomie

Facturation

Travail en équipe

Audit SOX

Citrix

tableaux de bord

Microsoft Access

Sage

Sphinx

Analyse financière

Bon Relationnel

Reporting financier

Optimisation des process

Esprit d'initiative

LOC Pro

Rigueur

Encaissement

Microsoft PowerPoint