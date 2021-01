Jonathan édouard SLAMA

Responsable du développement commercial au sein d'une ESN spécialisée sur la transition numérique et Éditrice de solutions RH, Actif Solution est une entreprise innovante présente sur toute la France, accompagnant des entreprises de la Finance, des Assurances, de l'Aérospatial, de la Construction, de la Distribution, de l'Agroalimentaire, de la Chimie, des Prestations de services et du domaine Médical dans leurs projets IT.



De l'assistance technique complète. Allant de l'analyse des besoins, jusqu'à la formation et l'accompagnement à la conduite du changement. Reposez vous sur nos équipes pour avancer sereinement dans vos projets IT. Nous proposons des prestations en régie, sous forme de forfait en délégation de personnel ou via notre centre de service.



Éditeurs de solutions RH, découvrez nos outils ! eScale est notamment réputé dans sa simplicité de prise en main et dutilisation afin de gérer vos campagnes dentretiens professionnels, dentretiens annuels dactivité notamment. eScale surprend pour sa capacité à fournir de l'analytique RH et répond à des besoins comme l'Entretien de Reprise d'Activité, ou le fameux entretien des 6 ans : l'Entretien d'État des Lieux Récapitulatif. Pilotez votre référentiel des métiers et des compétences. Effectuez le suivi des formations. Soyez conquis par l'évolution constante de l'outil et essayez le dès maintenant : https://rh-escale.com/tarification/ (30 jours gratuits)



Notre feuille de route englobe des projets SIRH plus larges en simplifiant la gestion du temps et des absences ainsi que la gestion dématérialisée des documents RH notamment.



