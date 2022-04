Jonathan GERSINGER

Enthusiastic Manager with 5 years of experience motivating and leading sales teams to excellence and personal development. Strong ability to cultivate excellent relationships with prospects, teams and customers. Communicate a clear, strategic vision, effectively training sales teams to smash sales targets and give premium customer experience. Excellent interpersonal skills and human oriented manager.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Management

Marketing

Gestion de la relation client

Développement économique

Microsoft Office

Communication

Techniques de vente

Merchandising

Gestion des stocks

Gestion du risque

Secourisme

Droit international

Conduite de réunion