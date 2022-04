Jonathan GUYOT

De la conception à l'intégration, je participe, au sein d'une équipe, à toutes les étapes de développement de nouveaux produits Radioaltimètres.



Mon atout :

j'allie à ma curiosité scientifique et mon dynamisme une certaine expertise de produits hyperfréquences grâce à mes 5 années d'expérience dans l’ingénierie des systèmes radioaltimétriques.



Ce que j'ai en plus :

Possédant une excellente capacité d'adaptation, tant au niveau technique que culturel, je n'hésite pas à me donner les moyens pour arriver à mes objectifs.



Mes compétences :

Traitement du signal

Électronique numérique

Langage C/C++

Communications numériques

Télécommunications

MySQL

UML/OMT

Radar

Linux

MATLAB

Aéronautique

Modulations numériques

HF Signals

RF

RFID

DOORS

Antennes et propagation

Design Thinking