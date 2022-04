Jonathan HOUVER

Je construis actuellement ma carrière professionnelle au sein du Groupe MICHELIN, depuis mon diplôme d'Ingénieur Civil des Mines de Paris en 2008.



A l'interface entre la conception et la fabrication industrielle, mon rôle actuel est triple : à la fois un rôle de leadership en tant chef de projet d'amélioration de la qualité usine ; à la fois un rôle d'animation de réseaux métier, de séminaires techniques et de démarches méthodologiques d'aide à la décision (ADEQUA - GMA); et enfin un rôle d'expert en conception et calcul par éléments finis appliqués à l'anticipation de risques industriels.



Ma passion pour l'industrie m'a guidé tout au long de mon parcours, proche des problématiques opérationnelles, soutenue par des déplacements fréquents en usine, tout en veillant à la prise de décisions robustes sur le plus long terme. Et ceci dans un environnement international qui me permet de pratiquer quotidiennement anglais et espagnol.



- Anglais : Courant (dont TOEIC2008 900pts + Cadre professionnel : Usine USA)

- Espagnol : Courant (dont Cadre professionnel : 4 mois à Vitoria-Gasteiz : Usine ESP)

- Russe : Débutant (dont 3 semaines de cours à SaintPetersbourg).



Mes compétences :

Qualité

Conception

Animation de réseaux

Animation d'équipe

Animation de formations

Innovation

Gestion de projets

Ingénieur

Industrie

Technique

Animateur

CAO