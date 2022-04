Jonathan HUBERT

Mon rôle est crucial au sein d’une entreprise, puisque j’ai en charge d’assurer le bon fonctionnement des équipements et des infrastructures dont dispose l’entreprise afin d’éviter tout ralentissement ou arrêt du processus industriel.

Je dispose de bonnes connaissances techniques afin de pouvoir intervenir au plus vite en cas de problème, de capacités d’analyse et de synthèse afin de pouvoir prendre les bonnes décisions dans l’urgence si cela s’impose.

Je suis une personne qui est capable de rester concentré et curieux des nouvelles technologies afin de pouvoir rester à la pointe des dernières évolutions.



Mes compétences :

- Connaissances techniques en automatismes, mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité industrielle

- Maîtrise de l’informatique industrielle

- Expertise en GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur)

- Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale

- Travail en équipe

- Capacité d’adaptation





