Jonathan JAKOB

Actuellement ingénieur brevet chez Soletanche Bachy (Groupe Vinci) et anciennement examinateur brevet en mécanique générale à l'INPI, consultant junior en valorisation de la PI chez Avenium Consulting en tant que prestataire dans la direction Renault Technologies Licensing.



Diplômé de l'école d'ingénieur ESTACA Campus Ouest (école d’ingénieur spécialisée dans les transports: automobile, aéronautique, ferroviaire et espace) - Laval, Mayenne.

Secteur: Automobile

Spécialisation: Structure et Sécurité Automobile



Autres connaissances acquises :

- Propriété intellectuelle (veille brevet, licensing, participation à l'écriture du brevet, analyse brevet, élaboration de rapport de recherche, ...)

- Utilisation de la base de données Qpat/Orbit et de Thomson Innovation



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Automobile

Sécurité

Ingénieur

Valorisation des brevets