Jonathan JOURDAN

Je m'appelle Jonathan, je suis étudiant en DUT Mesures Physiques à l'IUT de Montpellier, en option Matériaux et contrôles Physico-Chimiques.



Je démarre un cursus ingénieur matériaux par apprentissage dès le mois de septembre 2015 à l'INP ENSIACET (Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Techniques) à Toulouse. je recherche un poste d'apprenti ingénieur matériaux, particulièrement dans l'aéronautique et le spatial.



Je suis actuellement en stage au CERN, dans le groupe Radioprotection. Ma mission consiste à protéger le personnel contre les rayonnements ionisants.



Dans la vie, j'aime le sport (course à pieds, arts martiaux) et je suis un pratiquant de l'Airsoft depuis 6 ans.



Mes compétences :

Analyse physico chimique des matériaux

Résistance des matériaux

Essais mécaniques

Conception mécanique

Programmation informatique

Mécanique des fluides

Caractérisation des matériaux

Automatique