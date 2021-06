Jonathan LAMAISON

Rigoureux et professionnel, je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant depuis plus de 8 ans. Dans une logique de développement, j'ai crée Aquilogia Patrimoine pour répondre a une attente forte de la part du particulier :

- avoir confiance en une structure reconnue et sérieuse pour pouvoir le conseiller justement et professionnellement en fonction de sa situation et de ses objectifs.

Aquilogia Patrimoine se structure aujourd'hui autours de 4 conseillers en gestion de patrimoine à votre disposition et d'une assistante commerciale et de direction.

Nous travaillons essentiellement par le biais du bouche à oreille et grâce à la valeur et l’éthique de notre conseil, nous comptons aujourd'hui plus de 600 clients privilégiés bénéficiant d'un suivi annuel et de proximité.



Mes compétences :

Conseil

Gestion patrimoine

Immobilier

impôts

Investissement