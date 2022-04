Jonathan LE GUELLEC

J'apprécie grandement expérimenter du côté des bots, de Cortana et des interactions "naturelles" permises par Kinect ou les systèmes de réalité virtuelle.

Speaker occasionnel sur ces sujets (MSDays, ReBUILD, etc...), je cherche à travailler d'avantage dans ces domaines et recherche de nouveaux contacts professionnels autour de ces sujets.



Je travaille actuellement autour des produits SharePoint, je développe ou conçois certains composants pour nos clients.

Je tends à travailler côté Architecture et mise en place des plateformes afin de fiabiliser les environnements et exploiter pleinement la richesse des plateformes avant d'envisager des développements supplémentaires.



Je souhaite me maintenir à niveau en permanence et à qualifier cette expertise au travers des certifications Microsoft.



Mes compétences :

Sharepoint

.NET

SQL Server

Gestion de projet

CSS 3

HTML 5