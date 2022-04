Jonathan-Lee D ALBRET

Acteur du tourisme depuis presque douze ans, je progresse dans un secteur ou technologie, service et confort sont des éléments d'actualité en constante évolution.



Effectivement, avec des offres tarifaires étoffées dans un système complexe et compétitif composé de différentes alliances, les clients se retrouvent aujourd'hui au coeur d'une jungle ou la bataille n'a plus de limite.



Aujourd'hui, il ne suffit plus de proposer une simple carte de fidélité, mais un service personnalisé et modulable en fonction de chaque profil qui doit être beaucoup plus accessible afin de couvrir le maximum de personne.

Tout cela en restant disponible, à l'écoute, réactif, synthétique et pertinent.



De plus, fonder sa notoriété en sachant innover, déstabiliser ses adversaires et créer son propre réseau sont des accessoires quotidiens dont il faut savoir user avec subtilité pour une parfaite réussite.



Sur le plan personnel, visiter le monde et s'imprégner de paysages insolites, découvrir et partager différentes cultures, gouter aux merveilles du monde, parcourir des palaces et emprunter des compagnies majestueuses,



Voilà pourquoi je fais de ce secteur ma passion.



