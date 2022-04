Jonathan LEMENU

Mon parcours singulier m'a permis d’aborder différents domaines comme le bâtiment, le nucléaire, la chimie, la production, la qualité, la sécurité, l’environnement, l’amélioration continue, la maintenance et l’énergie avec l’industrie comme ligne directrice.



Durant mon cursus j'ai pu développer des compétences dans la gestion de projet, la communication, l’organisation, la méthode... Mes stages et de mes formations en alternances témoignent de ma forte capacité d'adaptation.



J'apprécie acquérir de nouvelles connaissances mais aussi en transmettre ; écouter, analyser et structurer afin de faire avancer l’entreprise en étant être force de proposition, convaincre, ...



Aujourd’hui, j’ai la volonté de mettre à profit mes connaissances et mes compétences au travers d’une nouvelle expérience, qui me permettra de m’épanouir au sein d’une entreprise offrant des possibilités d’évolution.



Mes compétences :

TPM

Bilan carbone / GES

Méthode SMED

Audit

Norme ISO 9001

Budgétisation

5S

ISO 50001

5M

OHSAS 18001

Audit énergétique BP X30-120

Suivi d'indicateurs

AMDEC/FMECA

Suivi de chantiers

PDCA

Consignation des équipements

Norme ISO 14001

QQOQCCP

Sensibilisation

Pilotage d'actions

Formation

Planification

Encadrement terrain

Norme UTO 85/114

Visual Basic for Applications

Solidworks

Microsoft Project

ISO/TS16949

ISO 14001 Standard

Budgets

Microsoft Office

HACCP

Personne Compétente en Radioprotection

Nucléaire