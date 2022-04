Jonathan MAISON

Je travaille dans le secteur du tourisme, hôtellerie restauration et des transports depuis 2006.

La gestion de projet et le management des hommes, sont des missions que j’ai déjà menées avec succès.

J’ai le sens des initiatives et des responsabilités : savoir faire et savoir-être.

J’ai le goût du challenge, j’ai par conséquent des expériences diversifiées.

Mon dynamisme et mon enthousiasme sont mes principaux atouts pour réussir !



Mes compétences :

Gestion

Management

Commercialisation / marketing

Ressources humaines