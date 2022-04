Jonathan MAISON

J'ai commencé mon cursus scolaire par un baccalauréat science et technologie tertiaire plus précisément l'action et communication commerciales. J'y ai appris les principes de la communication, de la gestion, de la comptabilité ainsi que du marketing.



En cursus post-bac, j'ai poursuivi mes études en science de l'Administration Economique et Social. j'y ai appris la micro et macro économie, l'économie d'entreprise, les statistiques et la comptabilité générale, la sociologie et le droit. Durant ces année, j'ai été membre actif de l'UNEF, le syndicat des étudiants, j'accompagnais notamment les personnes immigrantes étudiants dans leur insertion.



J'ai ensuite travaillé dans une association pour aider les demandeurs d'asile politique. c'est à partir de cette expérience, que j'ai trouvé un intérêt pour la défense des droits des personnes les plus démunis



Ensuite j'ai étudié les sciences humaines, notamment celle de l'éducation spécialisée dans laquelle j'ai appris l'intervention social et éducative, la conception et la conduite d'un projet social, le travail pluri-disciplinaire et enfin l'implication dans les dynamique partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles.



A présent je me suis orienté vers le métier d'économie solidaire et social. Puisque cela correspond à mes attentes d’entrepreneur social. Ainsi, j’ai appris grâce à mon Mastere 2 diagnostiquer un territoire, créer et piloter une structure à gouvernance social, évaluer l’impact social et économiques.



Mes compétences :

Chargé de clientèle

Comptabilité

Organisation d'évènements

Développement de partenariats

Prospection commerciale

Animation de réunions