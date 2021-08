Jonathan MASSINOT

Avec plus de 10 ans d'expérience en développement informatique / web, j'occupe aujourd'hui le poste de Chef de Projet Digital au sein de la société Légicall (secteurs InsurTech & LegalTech). J'y encadre une équipe digitale et j'accompagne nos clients dans le cadre de la mise en place de nos solutions logicielles.



Mes compétences :

SQL

CakePHP

WordPress

JavaScript

Symfony2

GNU/Linux

Laravel 5

Versioning / Git

PHP

Merise

Conception UML

Intégration HTML / CSS / LESS / SASS

TDD

Amazon S3

Test unitaire

Analyser et améliorer les performances

Intégration continue

Redis

Vue.js