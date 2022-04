Bonjour, je suis actuellement au sein de l'armée de l'air a Mont de Marsan

j'occupe un poste de : - Électricien

- Mécanicien

- Frigoriste

- Hydraulicien

sur des véhicule lourds et engins mobile

Je souhaite revenir le plus tôt possible sur la région bordelaise afin de me rapprocher de mon domicile

Motivé et possédant une grande faculté d'adaptation, je serai m'intégrer au sein d'une entreprise rapidement.