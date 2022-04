Jonathan MAZZOLENI

Très motivé par les métiers de la communication et du marketing, je me passionne aussi pour l'innovation et l'actualité. Je souhaite aujourd'hui inscrire mes compétences et mon dynamisme dans une entreprise dans laquelle je pourrai doper mes connaissances et mes capacités dans ces domaines.



Depuis mon expérience au sein de la Banque de France, je fais de la vidéo à titre professionnel mais aussi personnel. Je filme mes activités et déplacement afin d’agrémenter ma chaîne YouTube que j'utilise tel un "Book" . Professionnellement mes missions sont les interviews, les reportages, les making-of...

La vidéo est le support du 21ème siècle, omniprésent dans nos foyers il l'est aussi devenu dans notre environnement avec les écrans publicitaires qui croient, et nos smartphones devenus indispensables.



Polyglotte Français, Anglais, Espagnol, et titulaire d'un Master 2 communication, je souhaite donc utiliser mes compétences afin de réussir de nouveaux challenges en communication !



Mes compétences :

Communication médias

Web2.0

Communication

Marketing

Webmarketing

Communication interne

Conception-rédaction

Rédaction web

Communication visuelle

Réalisation audiovisuelle

Montage vidéo

PAO

Community management