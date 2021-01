Jonathan MOREL

En charge du pôle Droit des Affaires de Bouygues Construction composé d'une dizaine de collaborateurs (juristes, alternants, assistante).



Le pôle intervient auprès des services centraux et entités transversales de Bouygues Construction (Secrétariat Général, Direction Financière, Bouygues Construction IT, Bouygues Construction Purchasing, Direction Innovation et Développement Durable, Direction Communication....).



Il prend également en charge le volet juridique des opérations M&A du groupe et apporte son soutien en matière de Droit de la Concurrence et de Droit de la Propriété Intellectuelle.