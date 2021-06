Jonathan NAGY

En 7 ans dans le domaine du digital au sein de diverses agences luxembourgeoises, j'ai acquis beaucoup de compétences.



Aujourd'hui, ces compétences me permettent de piloter à 100% de façon pertinente et structurée de nombreuses grandes campagnes sur les 3 grandes familles du SEM: c'est-à-dire le référencement naturel (SEO), le payant (SEA ou encore Search) et le sponsorisé sur les réseaux sociaux.

Avec une utilisation quotidienne de Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, Display Vidéo 360 (DV360), LinkedIn Ads, etc.



Ma passion, ainsi que mon esprit créatif et innovant pour le Online Marketing m'ont permis d'avoir l'opportunité d'obtenir 2 nouveaux postes chez IP Luxembourg :



Le premier est celui de Chef de Produit du site RTL 5 minutes, où, je développe divers produits ou solutions depuis la conception jusqu'à la commercialisation en m'adaptant en permanence à l'évolution et aux opportunités du marché.



Le second est celui de Data Specialist, ici, mon travail consiste à imaginer, structurer, mettre en place et récolter les différentes datas en ayant une vision globale sur beaucoup de domaines. Une fois en place, mon travail permet de conseiller sur la stratégie, afin de séduire un public donné et de définir le type de communication le plus apte dans le but de toucher les prospects ciblés.



Mots-clés : Digital, Réseaux sociaux, Google, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Waze, Messenger, Programmatique, RTB, Display, Vidéo, Innovation, Digitalisation, Marketing, Data, UX, Luxembourg, webmarketer



Je suis ouvert aux nouvelles opportunités professionnelles, alors échangeons !