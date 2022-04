Jonathan PAYARD

J'ai rejoins le Groupe Michelin en qualité de chef de projet finance avec pour objectif l'accélération de la mise à disposition des informations financières de la zone Europe.

Depuis 2015, en plus des missions de chef de projet, je suis garant du respect des délais et du processus de clôture de la zone dans un contexte international composé de Centres d'Expertise et Services Partagés.



Mes compétences :

Gestion de projet

Travail en équipe

Finance