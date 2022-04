Jonathan PERRINET

Informaticien d'origine, je me suis orienté vers le multimédia grâce à un Master en Sciences Cognitives. J'ai également réalisé une thèse en informatique entre 2010 et 2013 dans une thématique multidisciplinaire (informatique, animation 3D, environnements virtuels et psychologie).



Depuis 2014, je me consacre à la création multimédia en tout genre comme par exemple la création d'une machine à écrire jouant de la musique/des sons en fonction des mots écrits (utilisation de l'Arduino) ou bien la conception d'un jeu vidéo de type protection de convoi à l'aide d'un périphérique peu utilisé : le laser !



La plupart de mes créations sont visibles sur mon site Internet : jonathanperrinet.fr



Actuellement, je m’intéresse de très près à la conception d'applications mobiles innovantes à base de réalité virtuelle et/ou augmentée.



Si vous avez un projet ou simplement besoin d'un collaborateur, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Adobe Flash AS3

Java

Adobe Premiere Pro

SPSS Statistics

Adobe Photoshop

Blender

Android