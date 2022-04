Jonathan PINTO

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai eu la chance de me perfectionner à la fois dans des tâches administratives et commerciales.



Maîtrisant parfaitement les logiciels de bureautique type péricles ou transac net,

j’apprécie tout particulièrement le contact avec la clientèle : accueil, géstion d'un porte feuille clients acquéreurs et vendeurs,prospections,visites,rédaction des différents documents administratifs pour l'acquisition / cession d'un bien (éstimation,mandats,prospections d'achats ...)

. Enfin, mon orthographe est irréprochable et je communique avec aisance .



Enthousiaste et dotée d’un bon relationnel, je suis conscient que le personnel contribue à donner une image positive de la société auprès de ses partenaires et clients. L’écoute, l’amabilité, les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de mes précédentes missions sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier et m’ont permis de progresser dans mes fonctions.



Je souhaite aujourd’hui continuer ma carrière dans une équipe stimulante afin de perfectionner mes connaissances, accroître mes compétences et vous apporter le soutien que vous êtes en droit d'attendre.



En vous remerciant d’avance de votre attention, je vous prie de croire, Madame Monsieur, en l’assurance de ma sincère considération.







Mes compétences :

Gestion de projet

Accueil clients

Stratégie commerciale