Jonathan PIROUX

Je suis quelqu'un de dynamique, jovial et souriant même dans les moments les plus durs. Un petit être d'1m63 qui aime rire de tout et de rien, surtout de rien. Un geek aux yeux bleu, dessinateur et sériephile qui à l'ambition d'écrire un jour un roman (en plus d'être webdesigner). Inspiré et passionné, je peux aussi être un peu têtu. Je suis quelqu'un qui passe son temps à réfléchir à tout... et beaucoup trop. Alors naturellement, je suis quelqu'un d'ambitieux qui à souvent tendance penser à l'avenir.



Si je suis devenu webdesigner aujourd'hui, c'est avant tout car mon métier est une de mes passions. Et c'est ce qui en fait une force.



Mes compétences :

Webmaster

Web design

Graphisme

Adobe Photoshop

Communication

Infographie