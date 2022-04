Jonathan ROBINS

Une formation concrète dans l’ingénierie des systèmes énergétiques et un parcours professionnel riche en expérience sur le terrain me permettent d'apporter dynamisme, intelligence et rigueur aux projets à ma charge.

Ma maîtrise de l'anglais et mes déplacements à l'étranger donne une valeur ajoutée à ma participation dans des projets internationaux.

Je suis plus que capable à travailler en groupe (expérience sur des chantiers à 180 personnes) ou en autonomie (seul de mon entreprise sur un chantier pendent 6 mois).



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

Bilingual

CVC

Encadrement

English

French

Génie climatique

HVAC