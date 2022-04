Jonathan RUSSO

Diplômé d'un BTS MUC avec 5 ans d'expérience dans la grande distribution GSA et GSB, j'ai pour ambition à court terme d'occuper un poste de responsable de rayon.

Je sais que la performance d’une enseigne ne réside pas seulement dans ses prix mais aussi dans la qualité et la complémentarité de ses hommes, dans l’efficacité de sa logistique et dans la rigueur de sa gestion.

Je vous apporte ma motivation, mais aussi mon goût du challenge ainsi que ma volonté et mon envie de réussir.





Mes compétences :

Gestion des approvisionnements

Recherche et exploitation de l’information nécessa

Gestion des ressources humaines

Gestion de la relation client

Gestion des stocks et approvisionnement

Sphinx Software

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Internet

IBM AS400 Hardware