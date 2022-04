Bonjour,



Si vous lisez ces quelques lignes, c'est que vous êtes sans doute à la recherche d'un chef de projet fonctionnel ou technique, voire d'un directeur de projet, pour vous accompagner dans vos projets IT.



Voici un bref résumé de mon parcours :

- 6 ans de constitution d'un bagage technique dans la conception, le développement et l'intégration, principalement sur les technologies Microsoft (ASP.Net, C#, VB, Sharepoint, WPF, TFS, Microsoft Release Management etc.)

- 5 ans d'expérience en gestion de projet, dont voici un résumé :



-> Chef de projet IT pour la mise en place de la carte BTP (de 2016 à 2017), projet de loi Macron, en partenariat avec l'Imprimerie Nationale, pour l'Union des Caisses de France.



-> Chef de projet industrialisation chez Jouve (mission Freelance par l'intermédiaire de HR Team, de début 2018 à août 2020). Pilote de projet technique de l'ensemble des projets Factures du site Lensois. L'objectif est de dématérialiser les factures papiers pour une livraison au format numérique. Une fois numérisés, les documents sont soumis à un ensemble d'étapes de traitement : typage, vidéocodage, application de règles métier spécifiques, constitution et mise à disposition des livrables.

- 10 projets dans des secteurs d'activité variés - Automobile, Logistique, BTP, Pharmaceutique, Grande distribution

- Pilotage de l'équipe de développement (internes, prestataires, partenaires) en charge du maintien et des évolutions des chaînes de dématérialisation

- Etude des besoins clients, élaboration des devis, planification, suivi des recettes et intégrations, participation et animation aux différentes instances de suivi de projet, et élaboration des indicateurs de performances



N'hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez échanger d'avantage sur vos projets, par mail à jonathan.saj@live.fr ou par téléphone au 06.82.74.87.62