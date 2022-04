Bonjour,



Diplomé en tant que chef de projet d'animation 3d

et bénéficiant de plus de 2 année d'experiences, je cherche désormais à

integrer un équipe de production afin de faire valoir mes compétences.



Mes compétences :

MAYA

Photoshop

Illustrator

Zbrush 4

After effects

Flash

3d studio max

Modélisation

Character design

Painting