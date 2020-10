Jonathan Waka SIMPUNGWE

Jonathan est un individu très travailleur, flexible, très motivé et ambitieux. Il a une ambition et des objectifs bons et réalistes pour poursuivre sa carrière. Il est axé sur les cibles et s'épanouit pour être la meilleure version de lui-même et toujours s'efforcer de progresser.



Jonathan est plus que capable de travailler de sa propre initiative et peut bien travailler avec les autres dans un environnement d'équipe, et il est un excellent joueur d'équipe. Ses recherches et ses intérêts professionnels sont dans les domaines suivants : l'industrie numérique, la technologies sans fil, le traitement du signal et des images, la gestion de projet et le Deep Learning / Machine Learning.



Motivé, avec la volonté et l'initiative de mener à bien les projets conformément au plan, et la capacité de s'adapter rapidement dans un environnement en évolution rapide.

Solides compétences en communication verbale et écrite. Compétences en travail d'équipe pour collaborer avec d'autres équipes.

Capacité d'acquérir rapidement de nouvelles compétences et de travailler avec de nouveaux outils et technologies. Forte connaissance des méthodologies agiles. Solide capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

Expérience dans la réalisation de projets d'intégration. Expérience en architecture logicielle et cycle de vie de développement.



Ingénieur R&D