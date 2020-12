Jones LEMOINE

SERVICE+ : Revendeur : Server - Server Rack - Baie - Uc - Portable - Onduleurs - ..."- Devis et Cotation

Livraison par Transporteur - Dell Partner- HP ++++ - Prix Compétitifs -



Votre première commande = PA HT* du produit (Qte 1)

*Frais de port non inclus



Partenaire ELBOW : www.elbow.fr - www.elbow-it.com / Profils Admin/Ingénieurs/Architectes systèmes et réseaux

Urbanisation Datacenter et Salles Servers - Relocalisation - Nettoyage et Dépollution et GREEN IT

Conseil en transfert entreprise AMO



Leasing informatique avec notre partenaire : votre trésorerie préservée , renouvellement parc informatique simple, évolutif



Nos clients : Ecoles - Grands Comptes. +





Nos services :



Expertise :



Lassistance technique (régie) :



Cette offre est axée sur lapport dexpertise (études et exploitation) dans la maintenance des systèmes d'informations.



La réalisation de projets (forfait) :



Cette offre est proposée lors de laccompagnement de projets de refonte totale ou partielle des systèmes d'informations. Et aussi lors de la prise en charge global du développement total ou partiel de vos projets Web.



Infogérance & Assistance



Rédaction de vos cahiers des charges et au suivi de votre projet de développement.



Consultants et chefs de projet

Ingénieurs réseaux et systèmes

Techniciens réseaux et systèmes Microsoft

Techniciens en câblage informatique



Technologies les plus récentes : Microsoft, ASP.Net, SQL Server, et bien dautres solutions.





Lintégration de solutions (produits packagés) :



Cette offre réside dans le conseil, la conception, le développement et l'intégration de solutions informatiques spécifiques.





Logiciels et Services





Ventes de progiciels de gestion

Prospections (phoning.fax-mailing.e-mailing)

Formations

Audit informatique

Elaborations des propositions commerciales

Financement et location évolutive

Réalisations d'études de marchés publics