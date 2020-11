Dans le cadre de mes fonctions, de technicien de mise en service j ’assure des prestations sur site client tel que EDF dans le domaine du nucléaire, de maintenance et de montage neuf d’appareillages, dans le but de fidéliser la clientèle existante.



Mes principales fonction exécuté au travers le parc national nucléaire.



- le montage d’appareils neufs selon une procédure préalablement définie.

- la résolution de problèmes de montage dans le domaine électrique et mécanique.

- le dépannage d’appareils défaillants afin de les remettre en service dans les meilleurs délais.

- la maintenance d'appareils selon une procédure préalablement définie

- la mise en service du systèmes selon une procédure préalablement adaptés

- effectuer la prestation conformément à la demande client en terme de coûts/délais.

- prendre connaissance de l’ordre de mission, en préparant et/ou en complétant le dossier technique.

- choisir l’outillage en fonction de la nature de l’intervention

- réceptionner et viser l’autorisation de travailler (sécurité, planning, moyens) délivrée par le client

-réaliser les travaux sur site, afin d’assurer la satisfaction du client dans le respect des règles contractuelles et de sécurité.



Finaliser le chantier et assurer le suivi, afin de garantir la traçabilité des actions engagées :

- en validant avec le client sa fin de mission ;

- en rédigeant un compte-rendu d’intervention à destination de mes supérieur.



-domaines d’intervention : électrotechnique, mécanique :



mes competences:



Analyser les besoins du client, les données techniques, économiques et définir le projet.



Etudier la faisabilité et le coût du projet : proposer des solutions techniques et financières.



Etudier la conception, la réalisation du projet et prévoir les contraintes.



Analyser les choix techniques et définir les équipements et les matériaux en fonction de la réglementation.



Suivre et contrôler la conformité des travaux jusqu'à la réception.



Commander du matériel et suivre des commandes.



Consulter et sélectionner les fournisseurs et sous traitants.



Crée des dossiers à ouvrage exécuté.



Communiquer efficacement et représenter son entreprise sur le chantier.



Manager une équipe (pédagogue).



Recollements de plan (repérer des éléments sur un plan).



Réaliser un câblage suivant un schémas électrique.



Raccorder au réseau électrique.



Installation et mise en service, maintenance dans le domaine de la :



détection incendie

contrôle d'accès

vidéo surveillance

ouverture automatisée

centrale nucleaire

centrale thermique, gaz et charbon





Informatique et logiciels :



Initiation à la DAO sous Autocad et CAO sous see electrical.



Maîtrise des logiciels Word et Excel.



Bonne maîtrise de l'outil informatique.



Mes compétences :

Sécurité incendie

Management

Electrotechnique

Mise en service

Electricité

Lecture de plan

Autonomie

Câblage

Energie

Gestion de projet

Gestion de la relation client

HT/BT

CONTROLE COMMANDE

Capteurs

commissioning

Instrumentation