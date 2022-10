Jordan FAVRE

Pendant 6 ans chez 21System's, devenu CFI à ce jour, j'ai acquis de multiples compétences .



De ce fait, j'ai une très bonne connaissances des environnements Microsoft et matériels HP :



- Windows Server

- Windows SBS

- Exchange

- Serveurs et postes de travail HP

- Switch et bornes Wifi HP



Très bonne connaissances en bureautique et applications :



- Copieurs HP

- Copieurs Canon

- Copieurs Konica Minolta

- HP Web Jet Admin

- SafeCom

- FMAudit



Bonne connaissances en réseaux :



- Routeurs Netasq, Checkpoint, Zyxel



Autre :



- Développement Web PHP

- Développement applicatif C# (Visual Studio) et JAVA

- Adobe Photoshop, Première et After Effect



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Microsoft Exchange 2010

Administration réseaux

HP

Impression numérique

Active Directory

Adobe Photoshop

Microsoft Office