Jordi VALLES, Consultant et manager dispose de près de 30 ans dexpérience et de responsabilité dans les systèmes dinformation au sein de la Fonction Publique.

Titulaire dun Diplôme Universitaire des Sciences de lÉducation, il a mené de nombreux projets portant sur les systèmes dinformation, tant dun point de vue stratégique (SDSI) que fonctionnel et technique. Il a été de plus en charge de lintégration des processus ITIL au sein dune DSI et de la définition et de la mise en œuvre dun centre de services et dun centre dexploitation.

Il intervient sur le périmètre suivant :

Volet organisationnel, fonctionnel et technique des Schéma Directeurs des Systèmes dInformation ;

Conduite de projets fonctionnels, organisationnels et techniques ;

Conduite et accompagnement du changement ;

Diagnostic, mise en œuvre et développement de structures et de culture managériale ;

Développement de réseaux de professionnels transversaux aux structures clientes ;





Co fondatrice d'ARCHOS Consultants : Sandrine NUHAIN



Mes compétences :

Conseil en organisation

Conduite du changement

Accompagnement d'élus

Direction de projet

Développement des compétences

Système d'information