Bonjour,

Je m'appel Jorge Novo, né en 1978, français d'origine portugaise, vivant a Lourdes ( 65100 ) et travaillent actuellement comme agent de prévention et de sécurité (garde).

Je suis diplômés des métiers de la sécurité privé ( CAP d'Agent de prévention et de sécurité - SSIAP1, SST et habilitation électrique - CFG Certificat de formation général - Certificat de tailleur de pierre ).

Je possède le permis B + véhicule.

Étudier toute proposition.



Ma passion : Musique électronique