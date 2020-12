José DE FIGUEIREDO PEREIRA

José chef d'entreprise depuis 12 ans dans la restauration. Manager et Booster de mes équipes en salle et en cuisine (4 pers en moyenne).

Apres avoir exploité pendant plusieurs années dans un village proche de Cahors, j'ai repris le Restaurant Pizzéria .

le Saint Georges 220 avenue Monzie 46000 Cahors

Tant mon travail que ma ténacité sont à l’origine des résultats escomptés.



www.pizzasaintgeorges.fr/



Ce succès n'est pas un aboutissement mais me pousse vers une continuité et de nouveaux horizons.



Mes compétences :

Management

Cuisine

Booster