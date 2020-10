Jose DESTREE

Kappa Human Capital pratique exclusivement le recrutement par approche directe, avec une spécificité fonctionelle et une large couverture sectorielle.

Les consultants "business minded" ont au moins dix années d'expérience en entreprise dans les fonctions sur lesquelles intervient le cabinet.

Kappa Human Capital est orienté "Client" aussi bien pour l'aide qu'il apporte aux Entreprises, que pour l'attention qu'il porte aux Candidats.

Nous pensons qu'une Entreprise doit avoir une personnalité plus forte que ses individualités.

Nous savons que chaque Candidat est unique. Nous ne confondons pas entendre et comprendre.



Forte expertise sur les fonctions commerciales, marketing et top management, le passage du domaine de la gestion à celui des sciences humaines, lors du recrutement, s'inscrit dans une démarche naturelle de Conseil.



www.kappa-human-capital.com



Mes compétences :

Bilan de compétences

Chasse de têtes

Recrutement

Coaching