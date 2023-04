PROFIL PROFESSIONNEL :

Manager motivée et dynamique ayant prouvé mes capacités à diriger et à bâtir des équipes avec plus 20 ans d'expériences dans le management d'équipe.



COMPETENCES :

Leadership - Entrepreneuriat - Business development - Assurance - Digital Marketing - Office management - Project management - Economie & Numérique - Banque & finance - Qualité rédactionnelle - Vision stratégique.