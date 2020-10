Joseph DE LAAT

Enseignant-chercheur à l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers (ENSIP) de l'Université de Poitiers.

Chimiste de formation, je dispense des cours dans le domaines de la chimie et du traitement des eaux et plus particulièrement le traitement des eaux usées urbaines (aspects théoriques et dimensionnement de stations d'épuration), le traitement d'épuration, l'adsorption sur charbon actif, les procédés avancés d'oxydation, le traitement des eaux de piscines, la désinfection UV, ...

Mes activités de recherche concernent principalement l'étude des mécanismes et des cinétiques d'oxydation de composés organiques en milieu aqueux par le chlore, l'ozone, le dioxyde de chlore et par les procédés avancés d'oxydation (procédés O3/H2O2, H2O2/UV, réactif de Fenton). Ces travaux trouvent des applications dans les domaines du traitement des eaux de distribution, des eaux usées industrielles et des eaux de piscines.