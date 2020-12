Joseph DI CARO

30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité et de la sécurité incendie m'ont permis d'entendre les préoccupations des clients afin d'adapter le service à apporter.

Mon implication, ma disponibilité, ma détermination et mon sens du relationnel sont des atouts sans lesquels les messages essentiels de mon métier ne passeraient pas.

Titulaire du S.S.I.A.P 3 ces expériences multiplies mon savoir dans le domaine de la sécurité incendie et la réglementation.

Mes fonctions actuelles, m’ont conduites à rencontrer différents interlocuteurs dans la grande distribution, afin d’élaborer et de mettre en place des plans d’actions pour la protection des biens et des personnes, de lutter contre la démarque inconnue.

Etre aussi formateur dans la formation SSIAP (formation d’agent de sécurité incendie)

Et la formation CQP APS (Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité) me permet de mieux analyser et de former le personnel que j’encadre. Pour moi une personne qui comprend ce qu’elle fait est une personne qui sera compétente dans son travail



"Ce sont les hommes et non les pierres qui forment le rempart de la Cité." (Platon)



Mes compétences :

Audit

Conseil

Coach

Analyse de risque

Animation de formations

Communication de crise

Evénementiel

Gestion de projet

Prévention des risques

Relations internationales

Accompagnement