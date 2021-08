Joseph FERELLOC

FERELLOC FORMATION PREVENTION SECURITE ROUTIERE c'est :



* des compétences liées à la communication, à l’animation,

* des compétences pédagogiques et en pratiques réflexives,

* des compétences psycho éducatives,

* de l'empathie vis à vis des usagers de la route,

* une volonté de lutter contre l'insécurité routière.



MES SERVICES



Entreprises ou Assureurs :

Vous souhaitez diminuer la problématique accidentogène de vos salariés ou de vos adhérents ! Alors n'hésitez pas, organisons ensemble, selon vos attentes, une formation d'une ou plusieurs journée sur la sécurité routière. Le but étant de diminuer les coûts inhérents aux réparations matérielles et aux absences physiques de ces personnels.

Exercices pratiques (Perte d'adhérence, Audit de conduite, Écoconduite) et Modules d'information sur l'alcool et la conduite, le cannabis et la conduite : du domaine physiologique jusqu'à l'aspect réglementaire du code de la route.



MES OBJECTIFS EN FORMATION



Comprendre les attentes et les besoins de chaque apprenant,

Développer les connaissances de chacun à l'aide de techniques et méthodes pédagogiques adaptées,

Faire naître les motivations,

Faire que chaque stagiaire aient confiance en lui et en ses capacités.



MES OBJECTIFS EN STAGE PERMIS A POINTS



Guider les stagiaires vers une recherche de solution à leurs problématiques après une écoute active de leurs vécus d'usagers de la route.

Mettre en place des parcours thématiques en appui sur des techniques d'animation afin de favoriser les échanges entre participants.

Favoriser au maximum la pensée réflexive des stagiaires.

Ne pas juger mais comprendre les comportements routiers de chacun.



Centres de formation ECSR :

Vous recherchez un BAFM capable de former vos candidats au titre professionnel d'Enseignant de la Conduite et de la Sécurité Routière ! Alors n'hésitez pas et convenons d'un rendez-vous.



Auto-écoles :

Vous souhaitez une remise à niveau pédagogique de vos moniteurs d'auto-école ou une formation qui prépare le titre professionnel ECSR en VAE (Valorisation des Acquis et de l'Expérience)...alors contactez moi.



Centres agréés permis à points :

En tant qu'animateur de stage "permis à points", je vous propose d'intervenir dans vos structures désignées et cela sur un bon nombre de départements.



Si vous souhaitez plus d'information ou une demande de tarif de prestation, n'hésitez pas à me contacter via le réseau Viadeo.



Bien cordialement à vous tous.

Visitez mon site : https://www.ferellocformation.fr/



Mes compétences :

Code de la route

Pédagogie

Alcool et conduite

Animation de formations

Ecoconduite

Riques routiers en entreprise

Législation permis à points

Audit de conduite

Prévention du risque routier

Formation des enseignants de la conduite