Joséphine PLACET

9 ans d'expérience Marketing Communication dont 7 en tant que Chef de Produit Marketing international.



- Goût certain pour le développement produit

- Communication et stratégie digitale

- Organisation de salons professionnels

- Sens esthétique et sensibilité produit

- Passionnée par la décoration et rénovation d'intérieur

- Créative et dynamique!

- Langues: anglais courant et professionnel



Mon CV en ligne : http://www.doyoubuzz.com/josephine-placet



Mes compétences :

Marketing

Communication

Webmarketing

Marketing produit

Organisation d'évènements

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Création de site web

Salons internationaux

Appels d'offres

Evénementiel

Développement produit