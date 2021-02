Josiane JOSIE (GUICHARD)

Je suis Josiane, (Josie) pour les intimes, je suis décoratrice d'intérieur de profession, n'hésitez pas à me contacter pour tout type de déco je serai ravie de vous aider.

Je suis une personne en général simple, intelligente, attentionnée, sociale et conviviale.

J'aimerais pourquoi pas correspondre avec des personnes gentilles, aimables et respectueuses, pour partager et échanger sur des idées communes et pourquoi pas faire plus ample connaissance histoire d'agrandir mon cercle d'ami(e)s.

Je vous souhaite à tous la bienvenue.