Enthousiaste et passionné depuis toujours par l'art de construire, je suis actuellement chez GCC depuis 8 ans.

J'ai d’abord occupé le poste de conducteur de travaux sur plusieurs chantiers en Gros-Oeuvre et en réhabilitation lourde.

J'ai mis à profit cette expérience Travaux quand j'ai intégré le bureau d'Etudes de prix.

Mon parcours mixte me permet à présent de mieux appréhender les chiffrages de toute nature.



Mes compétences :

AutoCAD

Gestion de projet