Après une première partie de ma carrière dans la recherche en Biologie, en France et à l'étranger, j'ai acquis une double compétence en ajoutant à ma formation initiale celle du Mastère Spécialisé en Management de la Qualité (ENSAM/ParisTech).



Je suis tout particulièrement intéressé par le domaine de l'analyse et la formalisation des processus, tant industriels que tertiaires, et par les solutions d'amélioration continue (Analyse de risques, PDCA, Lean, 6 Sigma, outils statistiques...).



Mon expérience dans des secteurs très différents (industrie pharmaceutique, secteur bancaire, chimie fine...) m'a apporté une vision élargie de l'amélioration continue via l'approche par les processus.



En 2015, j'ai rejoint la branche Conseil de MEGA International, leader des logiciels de gouvernance et d'architecture d'entreprise.



(Keywords : Assurance Qualité | Quality assurance | Formalisation des processus | Business process mapping | Process modeling | Modélisation des processus | Process optimization | Optimisation des processus | Analyse de risques | HAZOP | Continuous improvement | Amélioration continue | MEGA Process | Visio | Lean | 6 Sigma | ISO 9001 | 5S | QQOQCP | Ishikawa | SIPOC | Value Stream Map | flow chart | BPF | Bonnes Pratiques de Fabrication | GMP | Good Manufacturing Practices | Pharmaceutical Industry | Biotechnologies | Molecular biology | Research | Electrophysiology | Synaptic transmission)



Mes compétences :

Biologie moléculaire

Electrophysiologie

Gestion de projet

Gestion de la qualité

Biologie