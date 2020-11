Juli ALLARD-SCHAEFER

Je suis, depuis mon enfance, a la recherche de l'instant de theatre. Mon parcours heteroclite m'a conduit a rechercher un rapport a la scene particulier. Je m'interesse a ce que produit le spectacle, au present de la representation dans l'echange avec le public. Je cherche a creer une ecoute active. Je recherche un theatre d'engagement, un theatre physique, un theatre de l'energie.



J'ai d'abord ete spectatrice et ai etudie le theatre en université. Je l'ai ensuite pratique, au travers d'ateliers amateurs puis pour « jeunes comédiens ». Dans une quete de savoir et d'expériences, j'ai fondé avec quelques autres etudiants, une première compagnie, la compagnie des Pepins, avec laquelle nous avons enchaine spectacles et formations, organisant des stages avec differents professionnels. J'ai ainsi pu rencontrer Michel Didym, Françoise Merle, Joel Fosse et Alexandre Del Perugia.



Depuis mon arrivee a Lyon, ma recherche s'est concentree sur ce qui se passe autour du plateau. J'ai expérimente la mise en scene avec Comment pourrais-je etre un oiseau ? de Matéï Visniec en 2009, puis je me suis tournee vers la gestion d'equipe, les politiques culturelles, le rapport entre le theatre et le monde dans lequel il s'inscrit. J'ai continue mes etudes avec une licence Metiers des Arts et de la Culture puis un Master en Administration à l'ENSATT. En parallele, jai continue les experiences artistiques, en tant que comedienne, le travail de transmission autour du plateau avec Francoise Merle et me suis interessee à la methode Grotowski avec la rencontre de Kataria Seyferth au Centre International de Recherche et Formation Theatrale de Las Teouleres.



Apres mes etudes, jai participe avec le metteur en scene Olivier Rey a la creation du Lavoir Public, dans les pentes de la croix-rousse, lieu de rencontre et dechanges autour des arts, dont jai ete ladministratrice durant la premiere saison. Après 2 ans passés en administration au sein de compagnies et de bureaux de production dans le spectacle et laudiovisuel, et un voyage culturel de 3 mois autour des Etats-Unis, jai pris conscience de mon désir de renouer avec une pratique artistique et un échange autour du travail corporel sur un plateau.



Je pars a Paris en janvier 2015, completer mon apprentissage à lEcole du Jeu, pour une formation intensive de quatre mois, qui me replacera au coeur de la recherche centrée sur la présence organique et le corps en jeu. Je desire confronter ma vision du jeu, du theatre avec le plateau, avec d'autres comediens, avec des formateurs qui sauront orienter mon regard et maider dans ma comprehension de cette pratique artistique.



Après cette formation, je poursuis mes voyages autour du monde. Je quitte la France en mai 2015, pour six mois autour de l'Europe, six mois en Amérique du sud et six mois en Asie. Je veux proposer des échanges artistiques autour du corps en jeu comme mode de communication universel, afin de découvrir et rendre-compte dautres méthodes et douvrir le regard aux autres formes de culture que propose notre planete. Je suis en train de preparer ce voyage, entre Alliances Françaises, Organisations Internationales, Compagnies et Lieux culturels aux quatre coins de la planete.



En 2017 je mets en place les trainings des Messieurs Utopiques, et rejoins l'equipe d'Olivier Maurin pour gerer l'administration de la compagnie Ostinato.



